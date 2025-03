Il festival del gol. All’ultimo l’Azzurra Colli batte la Settempeda

Azzurra Colli 3Settempeda 2

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Acciarri (48’st Scarpantonii), Felicetti, Gabrielli, Rinaldi, Spadoni (Galli 17’st), Regnicoli (41’st Caponi), Liberati (44’st Ciotti), Pampano, Vallorani. All.: Vagnoni.

SETTEMPEDA: Pettinari, Cappelletti, D’Angelo, Dolciotti, Farroni, Masini, Montanari, Palazzetti, Perez, Rango (33’st Pagliari), Staffolani A (33’st Sfrappini). All.: Ciattaglia.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 26’ Liberati, 5’st Farroni, 15’st rig. Cappelletti, 20’st Gabrielli, 37’st Galli.

La Settempeda dà filo da torcere all’Azzurra che però conquista i 3 punti. I locali chiudono in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa la Settempeda parte forte e in un quarto d’ora ribalta tutto. Farroni pareggia quasi subito, quindi il rigore siglato da Cappelletti porta avanti i biancorossi. Neanche il tempo di esultare per gli ospiti, che Gabrielli con un gran tiro al volo pareggia. Poi a pochi minuti dal termine Galli fa esplodere il pubblico di casa con il gol che vale i tre punti.