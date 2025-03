Il Foiano affonda ancora. Retrocessione a un passo

Rondinella

1

FOIAno

0

RONDINELLA: Pecorai, Noviello, Migliorini, Mazzolli, Bartolini, Ciardini, Piras, Baldesi, Polo, Bencini, Vezzi. A disp.: Sciatti, Fantechi, Falciani, Agrello, Iania, Bartolozzi, Antongiovanni, Di Blasio, Travaglini. All. Tronconi

FOIANO: Lombardini, Simi, De Pellegrin, Lombardi, Tenti, Costantini, Ferretti, Cacioppini, Baroni, Mostacci, Doka Bj.. A disp.: Bollella, Di Gregorio, Verdelli, Mele, Bux, Del Gaudio, Nannoni, Papa, Tenti. All. Santoni

Arbitro: Mascelloni di Grosseto

Rete: 66’ Antongiovanni

FIRENZE – Vede nero il Foiano. Gli amaranto di Santoni non riescono a fare risultato in casa della Rondinella Marzocco che approfitta del pari tra Asta e Baldaccio Bruni per sorpassare i senesi in classifica e prendersi il terzo posto in compagnia dell’Affrico. Il Foiano resta quindi a pari merito con la Sinalunghese di Testini (sconfitta da un autogol contro l’Antella) e per gli amaranto la rete di Antongiovanni unita ai risultati dagli altri campi innesca una sfortunata serie di eventi. Il Foiano è a 23 punti in compagnia della Sinalunghese con i senesi ultimi a causa degli scontri diretti. C’è quindi di guardarsi le spalle adesso, nelle ultime due giornate, ma anche da guardare avanti perché la quintultima, l’Antella, è scappata a più 9 avendo 32 punti.

La forbice rischia di attivarsi e in quel caso sarebbe retrocessione diretta. Tradotto domenica prossima serve solo vincere e tra l’altro proprio nello spareggio anticipato con l’Antella che farà tappa allo stadio dei Pini. Si apre quindi una settimana calda come non mai per Santoni e i suoi ragazzi. Costretti questa volta a vincere e solo a vincere per inseguire la salvezza.