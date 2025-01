Il Foiano sfiora l’impresa. Baroni illude con il Mazzola

MAZZOLA

1

FOIANO

1

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Rocchetti, Geraci, Taflaj, Borri (79’ Fiaschi).

All. Ghizzani.

FOIANO: Lombardini, Di Gregorio, Simi, Bennati, Papa, Cruciani, Corsi, Hoxhaj, Baroni (73’ Mostacci), Verdelli (63’ De Luca), Doka.

All. Argilli.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Rete: 23’ Baroni, 82’ Geraci.

Note: Ammonito Simi. Recuperi: 2 e 5.

SIENA - Finisce in perfetta parità al Ceccarelli di Siena il primo incontro di campionato del 2025 tra i padroni di casa del Mazzola e il Foiano dei tanti ex, a cominciare dall’allenatore degli amaranto Argilli. Da un lato i padroni di casa, impegnati nelle primissime posizioni della classifica sul trenino playoff. Dall’altra parte un Foiano in cerca di punti per muovere un classifica che vede la squadra amaranto invischiata nei bassifondi. Una partita che si era aperta con tre occasioni biancocelesti nei primi 15’: se la conclusione di Gucci veniva deviata a fil di palo da Bennati, le conclusioni a botta sicura di Campatelli e Vecchiarelli, imbeccati da Taflaj sugli sviluppi di un calcio d’angolo, erano respinti sulla linea di porta da Cruciani prima e Corsi poi. Ben cinque dei dieci titolari amaranto in campo indossavano la maglia del Mazzola nella passata stagione perciò era preventivabile il più classico del gol degli ex: ripartenza del Foiano, Doka si vede rimpallare la conclusione che termina tra i piedi di Baroni, conclusione mancina di rara bellezza e rete del vantaggio ospite. La ripresa è tutta per la squadra di casa. All’ora di gioco traversone di Gucci, Geraci svetta a centro area mandando però alto. L’occasione migliore per il Mazzola giunge al 68’: Borri riesce a servire Gucci che lascia partire una superlativa cannonata che incoccia il palo interno tornando incredibilmente in campo. Al 79’ ancora proteste per un rigore negato ai locali ma il direttore di gara lascia ancora correre. La rete del pareggio è rimandata di soli tre minuti. Bouhamed mette a centro area un pericoloso traversone, il primo ad arrivare sulla sfera è lo stesso Geraci che batte Lombardini per l’1-1. Il Mazzola insiste alla ricerca del vantaggio, l’area di rigore amarante è cinta d’assedio ma la palla non ne vuole più sapere di varcare la linea di porta. I padroni di casa trovano un punto che li mantiene nelle posizioni nobili. Per il Foiano un punto che serve più per il morale che per la classifica, anche se aveva cullato il sogno dell’impresa. La graduatoria infatti vede i ragazzi di Argilli al penultimo posto insieme a Fortis Juventus e Antella, ma anche a sole tre lunghezze dalla quota salvezza.