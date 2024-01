Il Foiano va ko nel derby. Cacioppini non basta

foiano

1

sinalunghese

3

NUOVA AC FOIANO: Lombardini, Sottili (9’ st Manchia), Bux (9’ st Berneschi), Cacioppini, Fanetti, Bennati, Morascia (36’ st Pacelli), Verdelli, Mazzi (9’ st Baccani), Biagi, Nannoni. All. Zacchei.

SINALUNGHESE: Marini, Bardelli, Celestini, Salvestroni, Ferrante, Corsetti, Chiti, Viligardi (36’ st Iasparrone), Ajdini (49’ st Piccardi), Bucaletti (40’ st Cicali), Bencini(27’ st Fiaschi). All. Pezzantini.

Arbitro: Iorfida di Collegno

Reti: 6’pt. e 3’st. Bucaletti, 15’st. Cacioppini, 27’st. Bencini.

Note: spettatori circa 500.

FOIANO – Finisce ko il Foiano nel derby della Valdichiana con la Sinalunghese. Zacchei schiera i suoi con un 4-2-3-1, che trova difficoltà ad esprimersi, al cospetto della formazione di Pezzantini, schierata con un aggressivo 4-3-3.

Al 6’ pt Bucaletti batte Lombardini con un tiro preciso sul primo palo. Il Foiano risponde al 12’ pt con Mazzi. Gli amaranto nel tentativo di raggiungere il pareggio cambiano modulo, tornando al più consueto 4-3-3.

Ad inizio ripresa però, una cinica Sinalunghese trova il raddoppio al 3’ con il solito Bucaletti. I cambi di Zacchei portano vivacità nella manovra dei locali, così che Cacioppini per l’occasione capitano, accorcia le distanze, con un tiro da fuori area. La partita si accende e fioccano le occasioni per entrambe le compagini. Al 27’ i locali però si fanno sorprendere da ripartenza fulminea di Bencini, che partito dalla propria metà campo riesce prima a resistere al recupero di due avversari e poi è bravo a trovare la lucidità per battere Lombardini, per la terza volta. Il Foiano prova ad accorciare le distanze ma non bastano i 4’ di recupero per evitare il ko.