Il Follonica Gavorrano cala il tris. Primo successo in campionato

Prima, e grande, vittoria per il Follonica Gavorrano in questo campionato. Tris dei minerari nella terza gara giocata in una settimana, stavolta contro la Sangiovannese (3-0 il finale). Nel primo quarto d’ora i ragazzi di Masi ci provano soprattutto dalle corsie laterali. La gara si accende alla mezz’ora: brivido per la Sangiovannese, Zini penetra in area e calcia forte verso la porta, Barberini devia sul palo e la palla viene rinviata in angolo da un compagno. Sul corner Lo Sicco trova la testa di D’Este, che batte il portiere ospite e porta in vantaggio il Follonica Gavorrano. Al 6’ della ripresa arriva il raddoppio: Kernezo sulla destra mette una palla perfetta per la testa di D’Este, che ancora con il gioco aereo batte Barberini e realizza la sua personale doppietta, 2-0 per il Follonica Gavorrano. Al 13’ ecco il tris del Follonica Gavorrano: Marino dall’interno dell’area calcia ma trova la ribattuta della difesa, poi Morgantini da ottima posizione insacca, 3-0 per i biancorossoblù. Al 25’ grande occasione per Zini, che su invito di Pino si presenta di fronte al portiere, lo scarta ma al momento di tirare subisce il rientro dell’estremo difensore valdarnese, che riesce a parare. A questo punto la gara è in ghiaccio. A 10 minuti dal termine la Sangiovannese ci prova su calcio piazzato con Shenay, la sua parabola scende ma non basta per impensierire Antonini, la palla termina sul fondo. Lo stesso Shenaj calcia da fuori due minuti più tardi, sfera ancora alta sopra la traversa. Al 41’ altra conclusione senza pretese da parte della Sangiovannese, questa volta con Lorenzoni, ancora Antonini interviene in presa sicura. Il portiere biancorossoblù viene impegnato poco dopo anche da Pertica, andando in presa bassa. Non ci sono altre occasioni fino al triplice fischio, con il Follonica Gavorrano che vince e convince e porta a casa i 3 punti.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Brunetti (31’ st Pignat), Souare (4’ Zini), Kondaj, Tatti (16’ st Scartabelli), Lo Sicco, Marino, Morgantini, Kernezo, D’Este (11’ st Pino). A disp.: Romano, Cellai, Scartoni, Cret. All. Masi.

SANGIOVANNESE: Barberini, Della Spoletina, Pertici (22’ st Pertica), Nannini (22’ st Nieri), Fumanti, Santeramo, Bargellini (34’ st Lorenzoni), Sabattini, Rotondo (31’ st Shenaj), Pardera (16’ st Romanelli), Bocci. A disp.: Gioli, Arrighi, Gianassi, Lombardi. All. Bonura.

Reti: 30’ e 6’ st D’Este, 14’ st Morgantini.