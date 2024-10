Il Follonica Gavorrano giocherà sul sintetico di Seravezza. In campo sabato contro la Fezzanese

CALCIO

Cambio di programma questa settimana per il Follonica Gavorrano. La partita Fezzanese-Follonica si giocherà sabato allo stadio "Buon Riposo" di Seravezza per indisponibilità dello stadio ‘Luperi’ di Sarzana, dove tribuna e gradinata non sono agibili. Intanto i minerari sembrano aver ripreso la strada giusta. Dopo l’’ulrimo turno il Follonica Gavorrano sale a quota 9 punti in classifica, riprendendo ossigeno con la seconda vittoria in campionato. Foligno battuto grazie a tre calci di rigore, con gli umbri che però non erano una squadra così semplice da affrontare, soprattutto dopo che i ragazzi di Masi avevano perso in casa sette giorni prima. "La reazione si è vista da subito, abbiamo impostato la partita e abbiamo giocato bene a calcio dalle prime battute – dice il vice presidente del Follonica Gavorrano Claudio Trapanese –. Loro davanti avevano un attacco di esperienza con Tomassini e Calderini, oltre a Khribech che non è stato convocato perché in settimana era malato. Quindi conoscevamo il tipo di avversario che avevamo di fronte, ma abbiamo giocato da squadra. Non abbiamo avuto disattenzioni, anche in difesa abbiamo curato bene il fuorigioco, mentre l’arbitro ci ha concesso tre rigori che c’erano tutti". Minerari che dopo un ottimo primo tempo hanno concesso qualcosa nella ripresa. Masi ha ritrovato Masini, tornato a disposizione dopo il grave infortunio dello scorso anno, anche se Morelli e Souare sono ancora infortunati. La squadra quindi non è ancora al top. "Facciamo un plauso a tutti i nostri ragazzi, inoltre abbiamo visto un giocatore di alto livello che è Marino, un grande centrocampista che ci ha messo tranquillità – aggiunge Trapanese –. Senza dimenticare il portiere Antonini, che ha fatto una parata importante sul loro rigore che ci ha messo sicurezza. Nel prossimo turno avremo la trasferta contro la Fezzanese, che si giocherà sul sintetico di Seravezza. Dato che abbiamo giocatori con i piedi buoni dovrebbe essere un buon terreno per noi".