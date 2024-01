Il Forlì cala il tris a Certaldo. Viola alla pari per oltre un’ora

certaldo

1

forlì

3

CERTALDO: Fontanelli, Borboryo (78’ Razzanelli), De Pellegrin, Innocenti, Bassano, Nunziati (74’ Gucci), Becucci, Zanaj, Akammadu (74’ Romei), Bernardini (57’ Bouhamed), Gozzerini. A disp. Bruni, Barducci, Batoni, Di Leo, Cesarano. All. Ramerini.

FORLI’: Pezzolato, Rossi, Tafa, Merlonghi, Bonandi (60’ Rosso), Lolli, Masini, Maggioli, Babbi (89’ Graziani), Creselin, Pecci (83’ Zanni). A disp. Zamagni, Visani, Barbatosta, Valentini, Crociati, Xu Hai. All. Antonioli.

Arbitro: Bonasera di Enna (assistenti Proietti di Terni e Trotta di Perugia).

Reti: 33’ Creselin; 55’ Maggioli; 68’ Rosso; 83’ Gozzerini.

Note. Espulso il tecnico del Certaldo Ramerini per proteste.

CERTALDO – Nonostante un buon primo tempo, il Certaldo cede il passo al quotato Forlì. Buono, infatti, l’approccio dei viola valdelsani, che al 18’ sfiorano il vantaggio con Becucci, pescato in mezzo all’area dal cross di Innocenti dalla sinistra. Il Certaldo tiene bene il campo, la differenza tecnica non si nota, e al 30’ va ancora vicino al gol con Gozzerini, stavolta è straordinaria la risposta di Pezzolato. Passano 3 minuti il Forlì passa alla prima vera occasione con Creselin, che in due tempi batte Fontanelli. Nella ripresa invece torna in campo un Forlì più deciso, che tra il 55’ e il 68’ chiude la pratica con Maggioli sugli sviluppi di un corner e con un tiro di Rosso dalla distanza. Solo all’83’ il meritato gol della bandiera locale ad opera di Gozzerini.

Simone Cioni