Il Forlì ha deciso: ecco il nuovo mister. Addio ad Antonioli, arriva Miramari

Il dado è tratto. Alessandro Miramari è il nuovo allenatore del Forlì. Nato a Bologna l’8 giugno 1970 festeggia proprio oggi i suoi 54 anni con il contratto che lo porta sulla panchina del Morgagni. Un mesetto di trattative ondivaghe hanno portato la società biancorossa alla scelta del mister che sostituirà Mauro Antonioli, a cui per la conferma non sono state sufficienti la buona stagione conclusa coi playoff sfuggiti sul filo di lana e la stima dei tifosi.

Oltre a quella di Antonioli, che ieri la società di viale Roma ha ringraziato in una nota "per l’entusiasmo e la professionalità dimostrati", sono cadute le candidature di Stefano Protti e Stefano Cassani, quest’ultimo approdato al Lentigione. La fumata bianca per Miramari è arrivata giovedì pomeriggio al termine dell’incontro dell’allenatore con la dirigenza biancorossa, che ieri ha ufficializzato la strategica decisione. Il Forlì ha vinto allo sprint la concorrenza del Desenzano, club anch’esso della quarta serie, ma sul tecnico bolognese si erano appuntate anche le attenzioni del Fiorenzuola in serie C, del Sant’Angelo in serie D e dell’ambizioso club udinese del Cjarlins Muzane, appena retrocesso in Eccellenza.

Soddisfatto della conclusione positiva della trattativa il direttore dell’area tecnica biancorossa Cristiano Protti: "Abbiamo portato sulla panchina del Forlì un allenatore che può darci qualcosa di più nell’intento di puntare molto in alto. Un mister che, in questi anni, ha dimostrato un’idea innovativa del calcio e che pensiamo saprà dare alla squadra gli stimoli giusti".

Una vita da portiere, a difendere la porta di diverse squadre del calcio dilettantistico, per una stagione anche del Dovadola, e quindi quella nel calcio a cinque del Futsal Bologna, Alessandro Miramari ha iniziato la carriera in panchina proprio col ‘calcetto’, guidando il quintetto dell’under 15 della squadra felsinea sino a centrare il titolo di Campione d’Italia di categoria nel giugno del 2019.

Successivamente, Miramari ha guidato per tre stagioni il Corticella, club bolognese controllato dalla famiglia Bonfiglioli, aprendo col successo finale, appunto al primo tentativo, in Eccellenza nel 2021-22. Molto buoni anche i risultati in serie D coi biancazzurri emiliani: prima persino la vittoria l’anno scorso nella finale dei playoff col Carpi, superato a domicilio 0-2, poi quest’anno quella persa col Ravenna (2-1) al termine di un’altra stagione sopra ogni aspetattiva. In questi due campionati la squadra bolognese, particolare da non sottovalutare, ha battuto il Forlì in tutte le quattro gare, decidendone in pratica l’esclusione dai playoff.

Affezionato allo schema 4-2- 3-1, è molto probabile che il neo allenatore del Forlì intenda portarsi alcuni degli elementi che ha avuto a disposizione nel Corticella. La società presenterà Il nuovo allenatore a fine mese.