Il Forlì ritorna a muovere le pedine. Arriva un esterno e ne parte un altro

In consegna il primo regalo di Natale per mister Alessandro Miramari. Con un blitz sottotraccia, il Forlì ha bruciato la concorrenza e chiuso per Luca Lombardi. Affare fatto e confermato nel pomeriggio di ieri dalla procuratrice del giocatore. Ventiduenne toscano di Pietrasanta (provincia di Lucca), il neo biancorosso, attualmente svincolato, è un’ala destra a piede invertito capace di disimpegnarsi con profitto anche nelle vesti di trequartista e seconda punta.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, con la Primavera 1 degli azzurri si è laureato campione d’Italia nella stagione 2020-21; in quella squadra, allenata da Antonio Buscè, oggi tecnico del Rimini, Lombardi ebbe per compagni tra gli altri Kristjan Asslani e Tommaso Baldanzi, ora rispettivamente in forza a Inter e Roma.

In cerca di rilancio – non gioca una partita ufficiale dal 30 marzo –, l’attaccante lucchese giunge in Romagna con un bastimento di motivazioni e uno storico importante, che annovera 90 presenze, condite da 3 gol e 5 assist, in serie C, categoria nella quale ha militato con le maglie di Imolese, Ancona, Brindisi e, da ultimo, Audace Cerignola.

L’ingaggio di Lombardi certifica la volontà del Forlì, galvanizzato dal 6-1 rifilato all’ex corazzata Piacenza, giunta al ‘Morgagni’ in versione ‘bagnarola’, di non lasciare nulla di incompiuto per vincere il campionato e tornare, dopo lunghi anni bui, nella categoria di competenza di una piazza che ripudia la serie D.

Porte girevoli, comunque, in casa biancorossa: per un Luca Lombardi che arriva, c’è un Daniel Barbatosta che se ne va. Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno offensivo classe ’04 al Tropical Coriano, capolista del girone B di Eccellenza, guidato in panchina da Massimo Scardovi, ex ala cuore e polmoni del Forlì, nonché tecnico cui si deve, dopo la rinascita dalle ceneri del fallimento, la vittoria del campionato di Promozione 2007-08 e il contestuale ritorno del Galletto in Eccellenza. "Si chiude la parentesi biancorossa di un giocatore – Barbatosta – che nell’ultima stagione ha totalizzato 22 presenze, 1 gol e 2 assist, mentre quest’anno è stato fermato da un infortunio", recita la nota divulgata dal club di viale Roma.

In entrata è sempre percorribile, inoltre, la pista che conduce al terzino destro classe ’06 Antonio Napoletano, segnalato in uscita dal Piacenza, con cui finora ha affastellato 12 presenze. Mentre nel web continua a svolazzare, sfacciatamente e senza soluzione di continuità, la ‘notizia’ che vorrebbe Michelone Trombetta addirittura a un passo dal Forlì; dall’entourage del giocatore è arrivata una smentita categorica: Trombetta non ‘si gira’, resta alla Giana Erminio in serie C.