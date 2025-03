Il Formigine fa suo il derby. Terre ko, segna l’ex Stanco

terre di castelli

1

formigine

2

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Hajbi (84’ Dembacaj), Bruno (59’ Barbolini), Gigli, Pigozzi, Hasanaj, Giordano, Tzetkov (78’ Mondaini), Iori, Esposito (59’ Baldari). A disp. Gibertini, Dembacaj, Deliu, Montoro, La Manna, Nait. All.: Domizzi

REAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli, Davoli (78’ Masoch), Cantarello (55’ Angelillis), Zafferri, Stanco (84’ Savino), Mata (62’ Laruccia), Barbieri (65’ Napoli). A disp. Accursio, Mazzarano, Roncaglia, Marverti. All. Rossi (Cattani squalificato)

Arbitro: Rossetti da Parma

Reti: 5’ Mata, 9’ Pigozzi, 45’ Stanco

Note: ammoniti Tzvetkov, Mata, Davoli, Rossi, Stanco, Gigli

Il derby del ’Venturelli’ è verdeblù e conferma l’eccellente girone di ritorno del Formigine (23 punti in 12 gare, quarta assoluta), che sbanca Castelvetro con Mata e il grande ex Stanco agganciando Fabbrico e Arcetana sulla soglia dei playout. Per un Terre decimato dalle assenze invece (out Scarlata, Gozzi, Massari, Azzi e Ben Driss oltre ai febbricitanti Gibertini e Dembacaj in panchina per fare numero) arriva il secondo ko di fila e al 5° posto a -11 dalla Correggese seconda i playoff non sono più così al sicuro.

Pochi minuti ed il vantaggio dei ragazzi di Cattani (in tribuna per squalifica) arriva con una punizione dal limite di Mata sulla quale Venturelli non appare esente da colpe (foto). Il Terre centra subito il pareggio da calcio d’angolo con Gigli che fa la sponda per Pigozzi bravissimo a ribadire in rete in precario equilibrio. Questa sarà l’unica occasione da gol per la squadra di Domizzi fino ai minuti di recupero, mentre il Formigine appare a tratti delle due la squadra in lotta per le posizioni di testa dominando l’incontro. Al 36’ ancora Mata calcia a lato da sinistra ed un minuto dopo Barbieri spara addosso a Venturelli la palla del raddoppio su sponda dell’ex Stanco, senza dubbio il migliore in campo. Allo scadere della prima frazione è proprio il bomber di Pavullo a sfruttare un cross da destra ed a fulminare Venturelli.

Secondo tempo con il Terre che non riesce a reagire e il Formigine che rischia il doppio vantaggio ancora con Stanco al 59’ dopo un liscio di Hajbi, ma Venturelli sventa il pericolo. Il portiere locale si ripete su un velenoso cross di Angelillis al 67’. Per vedere una reazione del Terre occorre attendere il 90’ quando Hasanaj mette a lato di testa da un metro una palla più facile da mandar in porta che fuori ed al 92’ con una mischia che termina con un pallone fuori di un soffio.