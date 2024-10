Il Forte debutta a Novara nel miglior modo. Colpisce la premiata ditta Ambrosio-Ipinazar

novara

2

forte dei marmi

5

NOVARA: Brusa, Mendez Diaz, Ortiz Oyola, Cardella, Petrocchi, Vega, Gavioli, Maniero, Sarso Granados, Bernardelli. All. Punset.

CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE: Gnata, Ambrosio Fe., Borgo, Chereches, Cacciaguerra, Ambrosio G., Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Ciupi (p). All. De Gerone.

Arbitri: Di Domenico e Parolin.

Marcatori: 3’pt Vega, 4’ e 8’ Ipinazar P., 13’ Ambrosio, 22’ Torner; 8’st Ambrosio, 14’ Ortiz.

NOVARA – C’era una bella atmosfera al palazzetto di Novara e solo una squadra quadrata, come è il Forte campione d’Italia, poteva passarne indenne. Alla fine il 5-2 finale per i ragazzi di Mirko De Gerone dimostra - non che ce ne fosse troppo bisogno - che il Forte c’è, eccome. Eppure l’inizio non è stato dei più positivi, con i piemontesi capaci di trovare un vantaggio quasi immediato con Vega, che sfugge alla difesa avversaria sulla destra e infila la palla in rete, facendo esplodere di gioia il pubblico. Tuttavia, la reazione del Forte dei Marmi non si fa attendere. A distanza di appena un minuto e mezzo, Patrizio Ipinazar sfrutta una situazione simile e, con grande prontezza, sigla il gol del pareggio, riportando immediatamente l’incontro in equilibrio.

A questo punto il Forte dei Marmi, forte dell’esperienza e del titolo conquistato, inizia a imporre il proprio gioco. Francisco Ipinazar colpisce il palo con un tiro potente che fa tremare la difesa del Novara, ma ci pensa il fratello Patricio a finalizzare un’azione costruita da Torner siglando il vantaggio Forte. Il Novara tenta di reagire, ma la differenza tecnica in campo diventa evidente. Una perfetta triangolazione tra Torner, Pablo Ipinazar e Ambrosio culmina nel terzo gol e per il Forte la strada si mette in discesa. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, la pressione del Forte dei Marmi si intensifica e Torner trova il quarto gol con un tiro preciso dall’interno dell’area e che lascia poche speranze al portiere novarese. Nel secondo tempo il copione non cambia. Il Forte riparte con grande intensità e al termine di un’azione collettiva ben orchestrata, Federico Ambrosio segna l’1-5 suggellando una prestazione di alto livello. Il Novara, pur scosso dall’andamento della gara, non smette di lottare e, contro ogni aspettativa, riesce ad accorciare le distanze con Federico Ortiz, che fissa il punteggio sul 2-5 finale. Per i ragazzi di De Gerone un inizio di campionato degno del gagliardetto cucito sul petto. Una partita in cui, dopo l’iniziale svantaggio frutto più che altro della verve da debutto dei piemontesi, si è assistito ad una sorta di lezione in pista. Se il buon giorno si vede dal mattino mercoledì sera al PalaForte, quando contro il Follonica ci sarà da ribaltare il 2-4 della gara di andata, potrebbe veramente concretizzarsi l’impresa.

I risultati: Giovinazzo-Grosseto 3-3, Follonica-Sandrigo 5-2, Novara-Forte 2-5, Monza-Sarzana 3-3, Cgc-Lodi 0-4. Oggi Monza-Valdagno, Bassano-Trissino.

Classifica: Lodi, Follonica, Forte 3 punti, Monza, Giovinazzo, Sarzana, Grosseto 1; tutte le altre 0.