Il Fucecchio cala il poker. Piegata la Cuoiopelli

FUCECCHIO

4

CUOIOPELLI

0

FUCECCHIO: Del Bino (54’ Rocchi), Orsucci (74’ Bellini), Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Taddei, Mariani, Rigirozzo (77’ Cenci), Geniotal, Sciapi (89’ Piccirilli). A disp. Banti, Berhoxha, Iaia, Gjoni, Shllaku. All.: Targetti.

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi, Bocini, Burato, Covino (46’ Innocenti), Porcellini, Hanxhari, Tassi (75’ Vannuzzi), Turini (60’ Pinna), Campo (60’ Cavallini), Rocco (46’ Maglio). A disp.: Pannocchia, Arrigucci, Mancini. All.: D’Addario. ?Arbitro: Alfieri di Nola.

Arbitro: Alfieri di Nola.

Reti: 8’ Rigirozzo, 28’ Malanchi, 46’ e 67’ Sciapi.

FUCECCHIO – Apoteosi bianconera nel derby di Fucecchio contro la Cuoiopelli. Una gara senza storia in cui i padroni di casa hanno calato il poker con due reti per tempo. A sbloccare la gara ci pensa Rigirozzo dopo soli otto minuti, abile a trafiggere Fogli dopo un bel triangolo con Sciapi in area. La gara si incanala sui binari giusti per il Fucecchio, che al 28’ raddoppia con una splendida conclusione dalla distanza di Malanchi. Da qui in avanti tutto facile per i padroni di casa, con la Cuoiopelli che non riesce mai a rientrare in partita e, anzi, in avvio di ripresa incassa anche il tris ad opera di Sciapi. Lo stesso bomber bianconero mette i sigilli al match al 67’ con la doppietta personale. Da segnalare nelle fila del Fucecchio anche l’esordio del giovane classe 2007, Piccirilli.