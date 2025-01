Il Fucecchio rimonta il Viareggio. Con due gol nel giro di sette minuti

Fucecchio 2

Viareggio 2

FUCECCHIO: Fiaschi, Orsucci, Iommazzo, Lecceti, Arapi, Ghelardoni, Taddei (58’ Fiorini), Mariani, Agostini, Geniotal (89’ Mazzoni), Sciapi. All.: Targetti.

VIAREGGIO: Carpita, Bellini (64’ Frroku), Nannetti, Bianchi, Sorbo, Bertacca, Baracchini (89’ Ricci), Remedi, Morelli, Bibaj (79’ Goh), Ortolini (89’ Minichino). All.: Amoroso.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 11’ Bibaj; 50’ Nannetti; 71’ rig. Sciapi; 77’ Fiorini.

Note: espulso Remedi (V) all’88’ per doppia ammonizione.

FUCECCHIO – Un Fucecchio decisamente diverso da quello travolto a Perignano 7 giorni prima, impone il pari al più quotato Viareggio rimontando da 0-2 e recriminando pure qualcosa visti i due legni colpiti. In avvio sugli sviluppi di un corner Orsucci centra il palo e sul finire del primo tempo Mariani colpisce la traversa. In mezzo, però, gli ospiti trovano il vantaggio con una bella giocata di Bibaj. Nella ripresa sembra piovere sul bagnato per i bianconeri locali (in campo in maglia celeste) quando sugli sviluppi di una punizione dalla destra Nannetti raddoppia di testa per il Viareggio. Il Fucecchio non si scompone e tra il 71’ e il 77’ trova il pari: prima Sciapi trasforma un rigore concesso per un fallo di mano in area di Frroku e poi il classe 2006 Fiorini è bravissimo a girarsi in area e a insaccare sul primo palo. Nel finale gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Remedi ma il risultato non cambia.

Si.Ci.