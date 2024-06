Il futuro della Samb. Dall’Ancona ai rossoblu. Verso il ritorno di Moretti

Della serie a volte ritornano. E’ Federico Moretti dell’Ancona uno degli obiettivi per l’attacco della Samb. Classe 1994 è reduce da quattro stagioni consecutive in Serie C con l’Ancona. In mezzo una breve esperienza nella prima parte di questa stagione al Brindisi per poi tornare a gennaio nel club dorico. In carriera, Moretti ha siglato oltre 50 reti in Serie D, soprattutto con le maglie di San Nicolò e Matelica. Un nome che è circolato con frequenza anche nel mercato dello scorso anno. Un attaccante che il diesse Stefano De Angelis conosce molto bene per averlo avuto a Notaresco. Ora c’è stato un nuovo abboccamento tra le parti e questa volta sembra che sia la volta buona. La crisi dell’Ancona il cui destino è segnato con la nuova cancellazione dal calcio professionistico, poi, potrebbe agevolare questa operazione. Comunque anche questa è una trattativa che potrà essere formalizzata solo a partire dal 1 luglio. Fino al 30 giugno, infatti, tutti calciatori sono vincolati ai club di appartenenza. Identico discorso riguarda il centrocampista basco Julen Bernaola, classe 1997, cresciuto nelle giovanili dell’Athletic Bilbao e protagonista quest’anno della cavalcata che ha portato i salentini dell’Ugento dall’Eccellenza alla Serie D, con ben 14 gol siglati. La dirigenza rossoblù, poi è al lavoro per le riconferme. Il diesse incontrerà a breve Paolini, Martiniello, Battista, Barbedrini, Senigagliesi per prospettare loro la permanenza in riva all’Adriatico. Ad oggi l’unico ad avere l’accordo anche per la prossima stagione è Diego Fabbrini la cui riconferma sarà decisa di concerto con il tecnico Palladini. Sembrano invece, destinati a lasciare la Samb il difensore Sirri, il centrocampista Arrigoni e l’attaccante Tomassini nonostante le 14 reti realizzate nell’ultimo campionato. Definito infine lo staff tecnico per la stagione 2024/2025. A fianco di mister Ottavio Palladini ben otto collaboratori. Due i vice del tecnico, Luigi Voltattorni e Marco Mancinelli mentre viene riconfermato il team manager Giuseppe Marzetti. E poi i preparatori atletici Maurizio Di Renzo e il teramano classe ’92 Riccardo Cantarini e i preparatori dei portieri Giancarlo Beni e Daniele Capriotti dal settore giovanile. Rinnovato l’accordo anche con Angelo Pisani.

Benedetto Marinangeli