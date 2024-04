Il futuro delle società. Impianti, leggi e finanziamenti. Gli stati generali dello sport

Si svolgerà domani a Sant’Apollonia, in via San Gallo 25 a Firenze, il convegno degli Stati Generali delle Società Sportive dalle 9 alle 13. Questi gli argomenti all’ordine del giorno: Il Project Financing per gli impianti sportivi; I Comuni e la legge regionale sullo Sport; Aggiornamenti sulla Riforma dello Sport e nuove opportunità. Il convegno è organizzato da Fabio Giorgetti, presidente della Commissione sport del Comune e frutto del percorso fatto negli ultimi anni al fianco delle società sportive. Saranno presenti tante società, illustri relatori e personalità del mondo sportivo e istituzionale.