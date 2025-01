Il Gallo sogna in grande

Hanno provato ripetutamente a rinchiudere il pollaio, ma i galletti sono rimasti in fuga. Domenica il Gallo ha cantato due volte e ha regolato con una doppietta di Mangherini lo Sporting Vado secondo in classifica. Si attendeva il capocannoniere Iovìno, invece è stato l’attaccante arrivato dal Masi Torello Voghiera – figlio dell’ex capitano di lungo corso del Masi – a fare la differenza. E’ un periodo che chiunque vada in campo fa benone: domenica "Bubu Zambrini" si è permesso il lusso di tenere in panchina nel primo tempo il vice capocannoniere del girone, Tommaso Panzavolta, di rientro da un periodo di lavoro all’estero. E scalpita Lettieri, recuperato dopo un lungo stop. Con i tre punti messi a segno nello scontro diretto, salgono a 8 i punti di vantaggio sullo Sporting.

"Sono tre punti più che meritati – afferma il presidente granata Carlo Baldissara – soprattutto per quanto fatto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo amministrato il doppio vantaggio, con la porta ben presidiata da Barbieri. Stiamo avendo un rendimento super, dobbiamo dare continuità, sapendo che siamo soltanto alla seconda di ritorno. E sabato nell’anticipo troveremo di fronte un’agguerrita Codigorese, nel derby". Sta risalendo il Pontelagoscuro, che ha calato il poker nell’anticipo di sabato a spese del Santa Maria Codifiume. Un derby che i biancazzurri avevano ipotecato già alla fine del primo tempo. Non nasconde la soddisfazione il presidente Luca Popolo: "La vittoria ci sta tutta – Abbiamo incamerato tre punti che ci consentono di proseguire nella scalata alle posizioni playoff, che sono e restano il nostro obiettivo. In questa fase siamo nella terra di nessuno: siamo a 4 punti dai playoff e altrettanti dai playout. Sono fiducioso: la squadra è giovane e cresce continuamente. Domenica proveremo ad allungare la striscia positiva, a Casalecchio, una partita che può essere uno spartiacque del nostro futuro". Per quanto riguarda le altre ferraresi, un punto ciascuno delle copparesi Amici di Stefano e Copparo, rispettivamente ad Anzola e con il Persiceto. E’ sfumata nei minuti di recupero la vittoria alla Codigorese, acciuffata al 94’ dal quotato Real Sala Bolognese.

Franco Vanini