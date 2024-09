Il Gambassi fa sul serio: "Vogliamo crescere"

Settimane molto attive in fase di costruzione della rosa – che a partire dal 15 settembre sarà al via del campionato di Prima Categoria – quelle che hanno segnato l’estate del Gambassi. Tante le novità in casa termale, a partire dal direttore sportivo Celeste Sgariglia e dal tecnico Mauro Falco. Per quanto riguarda il ds giallorosso, gambassino doc e già calciatore del Gambassi, si tratta di un ritorno a casa, tanto più che il padre è stato per trent’anni presidente della società.

"Già da un po’ di tempo erano iniziati i contatti, ma senza mai approfondire la questione – racconta Sgariglia –, poi questa estate, dopo che si sono separate le strade con Venturini e mister Gangoni, la società mi ha cercato concretamente e dopo dieci anni trascorsi a Montaione ho accettato con grande entusiasmo e così eccomi qua, pronto a questa nuova avventura".

Primi mesi che non sono certo stati semplici per Sgariglia, costretto a sostituire gran parte dei giocatori della passata stagione. "Non è stato semplice perché mi sono subito trovato a dovermi confrontare con le partenze di diversi degli elementi più rappresentativi del gruppo, che per un motivo o per l’altro hanno deciso di prendere altre strade – confessa il diesse –. Nonostante qualche timore iniziale siamo comunque riusciti ad allestire una squadra giovane, ma con la permanenza anche di qualche giocatore più esperto come Kamberi, in cui riponiamo grande fiducia. Così come la riponiamo nel tecnico Falco e nel suo vice Bacciarelli, che sono entrambi preparatissimi, senza dimenticare il nostro preparatore dei portieri Ciappi, una vera e propria garanzia. Chiaramente ancora siamo all’inizio del nostro percorso e c’è da lavorare tanto, ma l’idea è quella di cercare di riportare la squadra in Promozione nel giro di due o tre anni".

Sgariglia si sofferma poi sul girone E, quello dove è stato inserito il Gambassi. "È senza dubbio un raggruppamento importante in cui non conosciamo molto le squadre del Valdarno e dell’aretino, ma avremo il girone di andata per colmare questa lacuna – spiega –. Sicuramente ci sono delle trasferte un po’ noiose dal punto di vista logistico, che incideranno anche un po’ economicamente sulla società, ma d’altra parte non dipende da noi. Anzi, personalmente, non vedo l’ora di cominciare per misurarmi con le nostre avversarie, sperando che possiamo trovare quanto prima la quadra giusta per permettere a ogni giocatore di poter rendere al meglio. Ripeto, noi abbiamo ampia fiducia nei ragazzi, ma se poi ci dovessimo accorgere che serve qualche correttivo in corsa, la società è pronta a stare alla finestra nel mercato invernale. L’obiettivo stagionale? Fare meglio dell’anno scorso e gettare le basi per il prossimo anno".

Simone Cioni