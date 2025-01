Il Ganaceto infila la terza Colombaro in dieci, è ko

Ganaceto 4 Colombaro 1

GANACETO: Poli, Giannelli, Mondini, Bozzani, Mandreoli (70’ Mecorrapaj), Sghedoni, Paoli (75’ Della Casa), Vaccari (75’ Zanni), Caselli (70’ Toure), Dapoto, Iattici. A disp. Cornia, Cavani, Paoli, Dapoto, Goldoni, Mecorrapaj. All. Virgilio.

COLOMBARO: Toni, Cornia, Vandelli, Gazzotti (65’ Montorsi), Acanfora, Malavasi, Calo, Salvarese (70’ Pacilli), Sula (80’ Francioso), Bernardo (65’ Cigarini), Sganzerla (31’ Schenetti). A disp. Tosi, Schenetti, Borelli, Barbu, Parisi. All. Antonelli

Arbitro: Allkanjari di Rimini

Reti: 32’ (rig.) e 41’ Caselli, 38’ Sula, 49’ Vaccari, 69’ Iattici

Note: espulso al 30’ Acanfora, ammoniti Paoli, Toni e Vandelli

La terza vittoria di fila rilancia il Ganaceto in zona playoff contro un Colombaro rimasto in dieci dal 30’ per il rosso ad Acanfora da cui nasce anche il rigore che sblocca la gara e che era stato in grado di trovare il pari. Al 7’ un’incursione di Caselli è ben sventata da Malavasi, ex di turno. Al 15’ il Ganaceto reclama un rigore su Gianelli atterrato da Sganzerla, ma per l’arbitro non c’è nulla. Al 31’ Acanfora colpisce Iattici con una gomitata in area, l’arbitro vede tutto e fischia rigore espellendo il giocatore del Colombaro, Caselli non sbaglia dal dischetto. Dopo due reti annullate a Caselli (offside e tocco di mano), al 38’ Mondini stende Sula in area, al tro rigore e dal dischetto lo stesso Sula fa 1-1. Al 41’ Caselli si gira in area in un fazzoletto e colpisce a botta sicura per il 2-1 che manda tutti negli spogliatoi. Al rientro in campo Vaccari su schema da calcio d’angolo colpisce al volo da fuori area per il gol del 3-1 al minuto 49 una rete bellissima premiata anche dagli applausi sportivi dei giocatori del Colombaro. Al 69’ su corner ben battuto da Paoli è Iattici che infila il 4-1 di testa. Nel finale con la gara ormai decisa arrivano altre due occasioni per il Ganaceto che spreca in contropiede con Toure e Dapoto i palloni della possibile cinquina.