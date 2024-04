Il Ganaceto torna in Promozione, trionfo e ringraziamenti per una stagione di successi

I ’Ganagalacticos’ sono tornati. Il 2-0 sulla Rubierese ha regalato al Ganaceto il ritorno in Promozione a 12 mesi dalla discesa dello scorso maggio. Un viaggio sulle montagne russe per la truppa di mister Matteo Virgilio. "Gli 8 punti di vantaggio a 6 gare dalla fine – spiega il ds Nicola Zannoni – forse ci hanno fatto un po’ venire il ’braccino da tennista’. Da lì sembrava una gara di ’ciapa no’ fra noi e le altre: i ko con Celtic e Masone e il pari da 3-1 a 3-3 col Reggiolo ormai spacciato ne sono stati l’emblema, ma per fortuna avevamo fatto 4 mesi a tutto gas e il margine accumulato ci ha permesso di chiudere i conti con le ultime due vittorie. Il fatto con abbiamo vinto solo una delle 8 gare con le prime 5 testimonia come ci fossero tante squadre forse più attrezzate di noi. Ma la differenza l’ha fatta la famiglia Ganaceto". Zannoni ha dei ringraziamenti speciali. "In primis il dt Alessio Celeste – prosegue – che ha puntato prima su mister Virgilio e poi su di me dopo la stagione insieme allo Smile. Volevo un anno sabbatico ma non ho potuto dire di no, Alessio lo considero come un fratello minore. Poi il presidente Giuseppe Tassoni per la sua professionalità e competenza calcistica. E un grazie speciale a Claudio Corradi e Fortunato Iattoni, uomini che hanno il Ganaceto nel cuore, dirigenti di una volta come non ce ne sono più, che non ci hanno mai fatto mancare nulla. Il futuro? Ci siamo presi una settimana di pausa, spero che la società confermi sia me che il mister".

Ganceto, in foto: da sinistra mister Virgilio, il dt Celeste e il ds Zannoni

Panchine. Intanto proprio in vista della prossima stagione, ssi va verso la conferma di Salmi sulla panchina della Cittadella, mentre a Castelfranco si avvicina l’addio di Cattani.

Davide Setti