Il gesto della Nord apprezzato da tutto il Riviera delle Palme. I tifosi e quello striscione sul Rodi:: "Vicinanza a San Benedetto»

Il mare sa essere pericoloso, ma è un elemento imprescindibile per chi lo vive e lo rispetta. L’Adriatico non fa eccezione e tra le migliaia di storie che custodisce ce n’è una che ha colpito la città di San Benedetto. Un fatto importante che il mondo del calcio ha saputo ricordare con sorprendente efficacia. In occasione della gara di mercoledì scorso tra Samb e Vigor infatti, i tifosi di Senigallia hanno esposto uno striscione con scritto: "Senigallia ricorda il Rodi". Semplice, ma efficace. È opportuno però procedere con ordine: il 23 dicembre 1970 la nave da pesca oceanica "Rodi" naufragò a poche miglia dal porto di San Benedetto. In quella giornata drammatica morì tutto l’equipaggio: 8 membri erano originari di San Benedetto. Fu un Natale terribile, ma il dolore si trasformò presto in rabbia a causa dei ritardi nel recupero dell’imbarcazione, ormai alla deriva. Scoppiò una vera e propria rivolta, così forte da spingere gli abitanti a bloccare strade e ferrovia. L’Italia era divisa in due parti, almeno sino al recupero della motonave e dei corpi di alcuni membri del suo equipaggio. Ogni anno questo tragico fatto viene celebrato, ma non è così frequente che siano tifoserie rivali a farlo. Camillo Ruvio, storico tifoso rossoblu e membro dei "Ragazzi della Nord" spiega come è nata questa idea, apprezzata dalle parti del Tronto. "Sappiamo bene che la tragedia del Rodi è ancora impressa nella memoria – dice Camillo Ruvio –. Uno membri del nostro club ricordava la data, l’anniversario di un dramma che ha toccato profondamente la loro comunità, quindi abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza con uno striscione. Visto che l’ultima gara di andata tra Sambenedettese e Vigor è stata disputata al Riviera delle Palme, pochi giorni prima dell’anniversario abbiamo pensato che fosse il momento giusto. Anche noi gente di mare".

n. s.