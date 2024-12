Il giorno dei derby di fuoco. Fucina, occhio alla Leon

Sarà una domenica di derby in Eccellenza. Il più interessante a Muggiò tra la Fucina e la lanciatissima Leon. Due squadre che stanno attraversando momenti diversi. Non superlativo quello della squadra di mister Anania che dopo la squalifica torna in panchina. Picci & C. sono reduci dalla battuta d’arresto a Mapello e di fronte si trovano forse la squadra più attrezzata del girone, galvanizzata dal rientro di Bonseri. Intanto il club di Luciano Pace si conferma sempre più social. All’appello manca un portiere (se n’è andato anche Bardaro)? Nessun problema, scatta l’appello su Instagram alla ricerca di un estremo difensore.

Intanto dal mercato “canonico“ arrivano due giocatori di movimento. Lorenzo Rea è un centrocampista offensivo romano del 2002 che aveva iniziato la stagione in Toscana al Ghiviborgo, mentre Marco Bingo (2001) era al Magenta, ex Legnano. Sempre nel girone B c’è curiosità per capire come si presenterà ad Arcore questo pomeriggio la FC Milanese. In settimana, nonostante l’ottima classifica, si sono rincorse voci di un disimpegno a livello societario con molti giocatori in uscita. Addirittura il direttore sportivo Umberto Cortelazzi è dato vicinissimo al Legnano. La Casati invece si rinforza e aggiunge due pedine a disposizione di mister Nava (oggi squalificato), si tratta del giovane attaccante classe 2006 Tobias Xhafa proveniente dal Ponte San Pietro e del centrocampista Mattia Cisternino pescato dalla Manara.

Nel girone occhi puntati su Seveso dove la Base riceve l’Ardor Lazzate priva del faro di centrocampo Gazo, squalificato. I gialloblù dopo il colpo col Mariano rincorrono le prime posizioni, soffre in fondo la Base che perde anche Romeo che ha firmato per la Caronnese. Poco distante c’è Lentatese-Casteggio coi padroni di casa privi di Diaferio. Ieri invece si è giocato Meda-Robbio con i bianconeri di Cairoli che tornano al successo grazie al gol di Ambrosini.