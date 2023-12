Il giorno felice di Pontremolese e San Marco

PIEVE FOSCIANA

0

SAN MARCO AVENZA

1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Pieroni (32’ Tardelli), Valdrighi, Telloli (46’ Nelli), Turri, Giunta (87’ Cavani), Ghiloni, Rocco, Orsetti (46’ Balducci), Bertellotti (46’ Febbrai). All. Martinelli.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Lattanzi, Franzoni, Conti, Zuccarelli, Aliboni, Dell’Amico, Cucurnia, Mancini (70’ Pasquini), Smecca (85’ Cecchinelli), Shopy (90’ Granai). All. Alessi.

Arbitro: Sorvillo di Piombino.

Marcatori: 26’ Mancini.

Note: espulsi 43’ Dell’Amico (S), 77’ Ghiloni (P), 80’ Pietrazzini (P).

PIEVE FOSCIANA – Nuova sconfitta del Pieve Fosciana, sempre più solo in fondo alla classifica nonostante il cambio di allenatore, colpaccio della San Marco Avenza che porta a casa tre punti preziosi per la propria classifica. A decidere una sfida aspra e combattuta, è stato un guizzo di Mancini al 26’ della prima frazione, rete molto contestata dai padroni di casa per un presunto fuorigioco. E’ su questo gol che la San Marco costruisce la vittoria: nonostante sia ridotto in dieci dal 43’ del primo tempo per l’espulsione di Dell’Amico, la squadra di Alessi ha chiuso bene in difesa, rischiando poco, vista anche la sterilità offensiva dei garfagnini, che hanno perso convinzione col passare dei minuti e sono a loro volta rimasti dal 77’ prima in dieci e poi in nove per le espulsioni di Ghiloni e Pietrazzini, facilitando così di fatto il compito dei rossoblù.

Ora la San Marco respira, molto importante era infatti questa lunga trasferta contro il fanalino di coda che i ragazzi di Alessi hanno sfruttato al meglio, mantenendo gli avversari diretti a debita distanza.

F.B.