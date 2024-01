Il giudice sportivo in Promozione e Prima categoria. Mano pesante sull’Appignanese. Casette Verdini perde due giocatori Il giudice sportivo ha emesso provvedimenti disciplinari per il girone B di Promozione, con l'Appignanese che dovrà fare a meno di tre giocatori nella prossima partita contro il Corridonia. Nel girone C di Prima categoria, sono state comminate sanzioni a diversi giocatori.