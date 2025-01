Il giudice sportivo. Mano pesante su Samb e L’Aquila

Pesanti sanzioni su L’Aquila e Samb, partita finita al centro della cronaca per la rissa a fine gara tra i tifosi. Il giudice ha comminato a L’Aquila una multa di 3.500 euro e una gara a porte chiuse "perché alla fine del match 50 tifosi prendevano parte a una rissa in cui sferravano calci, pugni e colpi inferti con oggetti atti ad offendere (cinture aste di plastica). Poi due tifosi accedevano con la forza all’area degli spogliatoi spintonando e rivolgendo espressioni offensive ai tesserati della squadra avversaria che rendeva necessario l’intervento delle forze dell’ordine". Alla Samb è stata comminata una multa di 2.800 euro ed è scattata la diffida per la rissa e perché una persona rivolgeva espressioni ingiuriose nell’area spogliatoi. Sono stati squalificati per 4 gare: Perrone (Isernia), Fabbri (Castelfidardo). Una gara: Esposito (Termoli), Cocino (Fermana), Cipolletti (Teramo), Di Bartolo (Notaresco), Del Pinto (L’Aquila).