Il giudice sportivo. Una giornata al giallorosso Raparo. Sei turni ad Alonzi della Vigor Senigallia

Il centrocampista Raparo della Recanatese deve scontare un turno di squalifica. Ecco gli altri provvedimenti del giudice sportivo in D. Sei gare: Alonzi (Vigor Senigallia). "Non in distinta, si posizionava all’interno del recinto di gioco – si legge nella motivazione – e invitato dall’arbitro ad allontanarsi gli rivolgeva espressione offensiva. Al termine della gara protestava verso un avversario e rivolgeva espressioni minacciose all’indirizzo dell’arbitro". Tre gare: Vutaj (Chieti). Una gara: Pompei (Atletico Ascoli), Gimenez (Isernia), Galesio (Teramo). Il Teramo è stato diffidato e multato di 1.500 euro per avere introdotto materiale pirotecnico, per l’indebita presenza di persone e "per avere lanciato numerosi biscotti prima dell’inizio della gara all’indirizzo della terna e durante l’intervallo nei confronti del portiere avversario".