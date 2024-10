Il gol arriva dalla panchina. La Cerretese può sperare

Real Cerretese

1

Ginestra

0

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Tramacere (70’ Safina), Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi (90’ Bosco), Gargiulo (70’ Pieri), Melani, Bouhafa, Monti. A disp. Pannocchia, Meoli, Lapi, Spinelli, Shahid. All. Petroni.

GINESTRA: Hila, Parrino (73’ Bagni), Maggiorelli (46’ Chiani), Checcucci, Mussetti (60’ Mazzuoli), Melaccio A., Geri G. (60’ Mannini), Bruno, Geri S., Lombardi (60’ Mannini), Rizzo T. A disp. Parrini. All. Rizzo M.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Rete: 84’ Pieri.

CERRETO GUIDI – Arriva dalla panchina il gol partita che permette alla Real Cerretese di piegare di misura la Ginestra e conservare intatte le proprie chance di qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione. Decisiva in tal senso sarà l’ultima gara dove i medicei dovranno andare a vincere a Cerbaia per passare il turno. I biancazzurri hanno infatti battuto la Ginestra con 2 reti di scarto. Tornando al match del Palatresi si è assistito a una gara sostanzialmente equilibrata, decisa soltanto nel finale dall’attaccante classe 2005 Tommaso Pieri, mandato in campo da Petroni poco meno di un quarto d’ora prima. Se dovesse qualificarsi la Real Cerretese troverebbe il Montelupo, che ha vinto il proprio gironcino grazie al pareggio a reti bianche tra Firenze Ovest e Lebowski nell’ultima giornata. Niente da fare, invece, per il Castelfiorentino United che chiude secondo alle spalle del San Miniato Romaiano, capace di battere anche il San Miniato Basso.

Simone Cioni