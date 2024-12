Il gol di Sacconi non basta. Terranuova, solo un pari

TERRANUOVA TRAIANA

TERRANUOVA TRAIANA (4-4-1-1): Ermini, Grieco (62’ Tassi), Bega, Saitta, Senzamici (65’ Petrioli), Privitera (89’ Lischi), Massai, Mannella, Marini, Sacconi (77’ Oitana), Iaiunese (77’ Dini). Allenatore: Becattini.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (4-3-3): De Fazio, Igini, Lo Zito, Paramatti, Zanchi, Mariani, Mattei, Benedetti, Malaccari, Casoli, Ciganda (89’ Mattei), Sirbu. Allenatore: Abate.

Arbitro: Scarati di Termoli.

Reti: 22’ Sacconi, 25’ Ciganda.

Note: ammoniti Privitera, Mannella, Lo Zito, Sirbu, Zanchi, Benedetti, Becattini. Angoli 5-3.

Recupero: 0’ p.t. e 3’ s.t.

TERRANUOVA - Termina 1-1 la sfida al Mario Matteini tra Terranuova Traiana e Flaminia Civita Castellana. Un pari che fa guadagnare un punto, ma che non cambia le carte in tavola per il club di piazza Coralli, ancora terzultimo nel girone E. Per i locali Palazzini torna a disposizione di Becattini, dopo un lungo stop che partiva dalla preparazione estiva. Gara vivace fin dall’inizio, con la Flaminia che si fa vedere spesso dalle parti di Ermini, mentre i locali faticano a superare il centrocampo. Al 14’ l’estremo difensore biancorosso è impegnato nel respingere con i pugni due pericolosi tentativi di Sirbu e Casoli. Poi alla prima occasione del match, il Terranuova va in vantaggio: Marini si inoltra dalla trequarti e con una sventagliata trova Sacconi, che di destro insacca trafiggendo De Fazio. Dopo il Flaminia risponde con Ciganda, che con un pallonetto supera Ermini. Neanche Bega può fare niente, provando invano a salvare la sfera sulla linea. Incredibile palla gol sfuma tra le mani del capitano biancorosso, che su intuizione di Mannella si distende davanti alla porta, tocca il pallone e clamorosamente devia sul fondo. Alla ripresa sono ancora i rossoblu a dettare la linea, quando Sirbu scaglia una diagonale sull’attento Ermini che respinge con i piedi. È ancora il numero 11 della compagine della Tuscia a rendersi protagonista di un tiro che colpisce l’incrocio dei pali. Reagisce il Terranuova al 23’. Saitta illude i valdarnesi colpendo l’esterno della rete. Replica Benedetti dopo pochi istanti provando la conclusione al di sopra della traversa per una manciata di centimetri. Alla mezzora rischia la formazione di casa: i laziali intercettano un rinvio di Ermini, il portiere respinge senza controllare, Sirbu si inserisce e stavolta tocca a Saitta salvare sulla linea. Al 44’ del secondo tempo avviene il debutto di Luca Lischi, che subentra a Privitera sul rettangolo verde del Matteini. Negli ultimi minuti entrambe le squadre tentano il forcing per sbloccare, senza riuscirci, un risultato che non serve a nessuno.

Francesco Tozzi