Il Grifone a Montevarchi. Consonni: ‘Sfatiamo il tabù’

"Anche se da settant’anni il Grosseto non vince al ‘Brilli Peri’ noi cercheremo di sfatare questo tabù per allungare così la nostra striscia positiva, quella delle cinque vittorie consecutive". L’allenatore Gigi Consonni inquadra così il match che i biancorossi oggi, inizio alle 14,30, disputeranno in casa dell’Aquila Montevarchi sul terreno di gioco dove lui segnò il primo gol da professionista. "E’ una gara fra due squadre che meritano categorie superiori – dice il mister – e, pur con il massimo rispetto dell’avversario, cercheremo di fare nostroil match . Non sarà facile perché il loro allenatore è un tecnico importante che fa giocare bene la squadra e che sa mettere in difficoltà l’avversario concedendo, però, nello stesso tempo molto perché ha una vocazione offensiva. E noi dovremo essere bravi a non farli giocare, soprattutto, nell’uno contro uno e a sfruttare eventuali ripartenze". Assenti lo squalificato Cretella e l’infortunato Senigagliesi: al posto del capitano scenderà un campo Sacchini. Per il resto squadra confermata. Da segnalare che il "jolly" Lorenzo Aprili, su richiesta del giocatore, è stato ceduto in prestito al Figline. Sul mercato il dg Vetrini sta pensando all’entrata di un Under e, forse, anche di un Over. In partenza dovrebbero esserci Boiga, Cela e Frosali. A dirigere il match è stato designato l’arbitro Giampaolo Tedesco di Battipaglia. Oggi la bilgietteria dello stadio montevarchino resterà chiusa. P.P.