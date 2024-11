Il Grifone al lavoro. Possibili sorprese in avanti

Partitella in famiglia ieri pomeriggio al "Palazzoli" nel corso della quale mister Consonni ha mescolato le carte proponendo diverse soluzioni in vista della gara, domenica con inizio alle 14,30, in trasferta contro la Fezzanese in quel di Seravezza. Il Grosseto, ripresosi dalla sbandata iniziale, non perde da quattro settimane, e vuole proseguire sulla strada indicata da Consonni. L’elemento essenziale di questo nuovo percorso è rappresentato, sicuramente, dal ritrovato equilibrio fra i vari reparti grazie ad un nuovo schieramento più accorto e meno dispersivo grazie a giocatori esperti come Dierna e Possenti sulla linea difensiva e come Cretella e Caponi, Sabelli e Riccobono nella linea di centrocampo ed in quella più avanzata. Contro la Fezzanese, fanalino di coda, ma non per questo da prendere sotto gamba, mister Consonni potrebbe confermare l’undici di domenica scorsa oppure pensare a schierare un reparto avanzato più offensivo proponendo un duo inedito composto da Benucci e Marzierli. Al momento non si registrano movimenti di mercato anche se è probabile che il direttore generale Filippo Vetrini stia pensando a qualche uscita visti gli ultimi tre arrivi in casa biancorossa.