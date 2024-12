Il Grifone all’esame del temibile Siena. Consonni: "La squadra sta bene, ci proviamo"

"Da giocatore non ho mai vinto a Siena, da allenatore spero di cambiare questa tendenza". Mister Consonni presenta così la gara di oggi (inizio alle 14.30) allo stadio "Franchi".

"La squadra sta bene – dice il tecnico – e si allena con tranquillità. L’arrivo di nuovi giocatori porta la naturale competizione nel gruppo, elemento che prima mancava in alcuni settori. Il derby è una gara di categoria superiore e potrebbe essere deciso dagli episodi. Io sento questo derby così come lo sentono i tifosi che hanno dato una risposta eccezionale. Noi vogliamo fare un regalo a loro e anche a noi stessi". Poi un pensiero sugli avversari. "Il Siena è una squadra importante e conosco bene mister Magrini per averci lavorato insieme. É un tecnico che trasmette carattere alla squadra e cura molto le due fasi di possesso e non possesso palla. Io voglio vincere, ma ho detto ai ragazzi che qualunque sarà il risultato devono essere fieri per quello che hanno fatto fino a questo momento".

La società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Sabattini, classe 2001, centrocampista. proveniente dalla Sangiovannese: il giocatore figura tra i convocati, mentre l’attaccante Sane è fermo per una distorisone al ginocchio ed il portiere Lampret deve ancora ambientarsi.

I convocati: Addiego Mobilio, Benucci, Bojinov, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Cretella, Dierna, Grasso, Guerrini, Macchi, Marzierli, Montemaggiore, Nunziati, Pellegrini, Piersanti, Possenti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Senigagliesi.

Esaurita la disponibilità dei biglietti per il settore ospiti con 667 tagliandi venduti. "Nonostante la fattiva e fondamentale collaborazione delle Questure di Siena e Grosseto e del Siena Fc – spiegano i dirigenti biancorossi – non è stato possibile destinare ulteriori tagliandi. Invitiamo quindi i nostri tifosi a non recarsi a Siena se non in possesso del tagliando in quanto non sarà consentito in alcun modo l’accesso allo stadio".