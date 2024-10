Il Grifone cerca il rilancio. Tour de force per Consonni

Partitella in famiglia ieri pomeriggio al "Palazzoli" per i biancorossi di mister Consonni sotto una pioggia, a tratti leggera, e davanti a un gruppetto di tifosi. Presenti anche due agenti di polizia. Il neo tecnico del Grifone sembra aver mescolato le carte in vista della gara che domenica alle 15 (tutte le altre squadre giocano di sabato ad eccezione di Siena-Livorno), per la settima giornata del girone d’andata vedrà il Grosseto ospitare allo stadio "Zecchini" i biancoazzurri della Fulgens Foligno. Le due squadre in classifica viaggiano appaiate con sette punti. Per mister Consonni, dunque, l’inizio della sua avventura non è dei più tranquilli perché con due gare casalinghe su tre il Grosseto è "obbligato" a non sbagliare. Il calendario, infatti, riserva tre partite delicate. Dopo il match casalingo con la formazione umbra di mister Manni che presenta il difensore Schiaroli, ex di turno, infatti, mercoledì il Grifone sarà ospite del Figline per, poi, ritornare allo "Zecchini", domenica 27, contro l’undici del Trestina. Il tecnico Consonni, visto il tempo limitato di lavoro (soltanto una settimana) confermerà, grosso modo, lo schieramento del suo predecessore oppure apporterà delle modifiche consistenti? E’ questo l’interrogativo che si pongono gli sportivi anche alla luce delle ultime prestazioni fornite da capitan Cretella e compagni.