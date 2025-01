Il Grifone deve ripartire: "Tifosi, dateci una mano"

Soltanto dopo la rifinitura di stamani mister Consonni, al termine di una settimana difficile, sarà in grado di conoscere quali saranno i giocatori a disposizione in vista del match di domani allo "Zecchini" (inizio alle 14.30) con il Seravezza Pozzi, secondo in classifica. Il tecnico dei biancorossi, infatti, oltre a rinunciare agli squalificati Sacchini e Mobilio, dovrà fare a meno degli infortunati Senigagliesi e Cretella mentre dovrà valutare le condizioni di Possenti. Riccobono e Benucci dovrebbero essere a disposizione mentre è sicuro il recupero di Macchi e Sabelli. E a proposito di Sabelli, ieri il centocampista, sottolineando l’importanza della posta in palio nella gara di domani ed il momento delicato della squadra dopo la sconfitta di Orvieto, ha lanciato un appello agli sportivi e ai tifosi maremmani ad essere presenti sugli spalti dello stadio per incitare i propri beniamini. Intanto la società biancorossa fa sapere che è aperta la prevendita: i biglietti possono essere acquistati in anticipo nei rivenditori autorizzati (edicola Il Semaforo, via Giuseppe Parini 1, Tabaccheria Stolzi, via Roma 58, Tabaccheria 59, via Emilia 41/A Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli), al Centro sportivo di Roselle e online sulla piattaforma https://www.ciaotickets.com/.../grosseto-seravezza-pozzi. La biglietteria dello stadio situata in piazzale Donatello sarà aperta a partire dalle 12.