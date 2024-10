Il Grifone e il futuro. Vittoria per il morale

Il mese di ottobre è iniziato nel migliore dei modi per i biancorossi di mister Malotti. La vittoria ottenuta con la Sangiovannese, infatti, ha riportato serenità nell’ambiente dopo due settimane di turbolenze. Ancora una volta il tecnico fiorentino ha sorpreso un po’ tutti mandando in campo uno schieramento rivoluzionato e se, volgiamo, un po’ più "abbottonato" e più equilibrato rispetto agli schieramenti precedenti: evidentemente i troppi gol subìti devono aver convinto mister Malotti a rivedere qualcosa schierando tre centrocampisti di ruolo (Cretella, Cela, Sabelli) nella zona nevralgica del campo. Ed anche se la prestazione non è stata delle migliori, tuttavia, è arrivato un prezioso successo.

Ora i biancorossi devono proseguire sul nuovo cammino iniziato mantenendo sempre quel senso di equilibrio (senza demoralizzarsi, ma senza esaltarsi) necessario per raggiungere l’obiettivo che è quello di cercare di centrale la vittoria finale. Il ricco mese di ottobre prosegue domenica con i biancorossi che sono attesi dalla trasferta in casa della società Terranuova Traiana sul campo di Terranuova Bracciolini; poi incontro casalingo con il Foligno quindi mercoledì 23, turno infrasettimanale, visita al Figline. Nell’ultima domenica di ottobre il Grosseto ospiterà allo "Zecchini" il Trestina.