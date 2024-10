Il Grifone è in ripresa: "Rivoluzione" riuscita

La "rivoluzione" compiuta da mister Malotti ha dato i frutti sperati con l’arrivo di tre punti pesantissimi alla luce di quanto era successo in precedenza. Del resto anche il tecnico fiorentino aveva definito il match contro al Sangiovannese "la gara più importante dell’anno". Il Grosseto non ha preso gol, vi è stato il debutto del difensore Bolcano, in linea con Guerrini e Possenti, e del centrocampista Cela; inoltre si è registrato il ritorno di Cretella nella zona di centrocampo con spostamento più avanti di Sabelli. Ed il reparto, con gli esterni Macchi e Senigagliesi, ne ha trovato giovamento perché ha protetto il reparto difensivo (il portiere Raffaelli non è mai stato impegnato) ed ha sostenuto il reparto offensivo dove Marzierli ed il dinamico Addiego Mobilio hanno impensierito più volte, soprattutto nella ripresa, la difesa dei valdarnesi. Dal punto di vista "mentale" non era facile scendere in campo per affrontare un avversario che, sulla carta, si presentava "ostico e rognoso", ma che in campo, poi, ha deluso, forse, proprio a causa della reazione dei biancorossi, Sia ben chiaro: il successo contro gli azzurri di mister Bonura dovrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo cammimo per la truppa di Malotti. Un campionato che si sta dimostrando interessante con alcuni risultati a sorpresa, ma dove Cretella e compagni possono e devono recitare un ruolo di primo piano se continueranno sul cammino intrapreso con la Sangiovannese.