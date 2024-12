Il Grifone fa sul serio. Ora c’è il Siena nel mirino

"I ragazzi stanno facendo davvero qualcosa di importante". Questa affermazione di mister Consonni sottolinea il cammino, unico per i numeri, che Cretella e compagni stanno compiendo. E dopo aver raggiunto il secondo posto in classifica (30 punti) domenica, nell’ultima di andata, sono attesi dalla trasferta più importante: il derby con il Siena. I bianconeri (27 punti) di mister Magrini (ex di turno con Galligani e Boccardi) puntano all’aggancio in classifica. Le due squadre sono in salute, reduci da vittorie, per cui sarà una gara "aperta" a tutti i risultati con i maremmani che mirano all’ottavo "sigillo". Del resto al "Franchi", davanti al pubblico amico, la Robur, più brillante in trasferta, ha dimostrato di fare fatica. Ieri pomeriggio i biancorossi si sono ritrovati e hanno svolto la seduta di allenamento allo "Zecchini" (il Palazzoli, infatti, per un po’ di tempo sarà inagibile per lavori di manutenzione) con tutti gli effettivi presenti. E da parte della tifoseria maremmana sono iniziate le operazioni di avvicinamento al match in programma domenica alle 14.30 al "Franchi". Sono previsti tre pullman organizzati dal Club Portavecchia. I tifosi grossetani, come ricorda la segreteria del Grifone, potranno accedere alla Curva Ospiti; il termine della vendita dei biglietti è fissato alle 19 di sabato