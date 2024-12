Il Grifone non è mai solo. Tifosi, ma che spettacolo

I biancorossi oggi riprendono la preparazione per eliminare le "scorie" che possono essersi accumulate nel fisico dopo cinque giorni di riposo. Una grande fetta del merito per i risultati ottenuti dal Grifone nel 2024, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è da attribuirsi ai "meravigliosi tifosi" che hanno toccato l’apice del loro sostegno ai colori biancorossi presentandosi in 700 sugli spalti del "Rastrello" dando dagli spalti il loro contributo alla splendida vittoria sul Siena.

"Siamo contenti per come è finito il 2024 – dice Enrico Andreucci del Club Vecchia Guardia – e soprattutto, come ’curvaiolo’ per aver visto a Siena un tifo eccezionale. Spero molto nel 2025 perchè la pressione potrà fare brutti scherzi al Livorno mentre noi dovremo andare avanti più tranquilli gara dopo gara. Dopo le critiche per la scelta di Malotti ora la società merita un plauso per aver fatto il cambio di rotta con la scelta di Consonni". "Il Grosseto ha ottenuto risultati importanti – sottolinea Giorgio Mangiapane del Club Anno Zero – grazie all’equilibrio portato da mister Consonni e mi auguro che anche nel nuovo anno possano proseguire questi risultati. Determinante sarà lo scontro Grosseto-Livorno". "Noi siamo favoriti perchè siamo di rincorsa, ma non possiamo sbagliare – precisa Giorgio Faralli del Club Portavecchia – mentre il Livorno, anche se è il favorito, è in ansia con una difesa che fa acqua".