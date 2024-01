Il Grifone pensa solo ai tre punti: "La voglia di vincere sarà decisiva"

"Determinanti saranno l’atteggiamento, la voglia di vincere, l’attaccamento alla maglia, il furore agonistico e, soprattutto, quel pizzico di qualità in più da qualche giocatore che fino a questo momento è venuto meno al gruppo". Il tecnico Vitaliano Bonuccelli, consapevole che non c’è più tempo da perdere, nella trasferta odierna a Sansepolcro contro la squadra Vivi Altotevere di mister Bonura auspica "un cambio di passo da parte della squadra per potere ottenere i tre punti". "Sarà una battaglia, una gara sporca – dice Bonuccelli – in cui saranno fondamentali le condizioni del terreno di gioco e le condizioni meteo contro un avversario che ha cambiato molto e che presenterà un inedito schema di gioco". Assente lo squalificato Bensaja e gli infortunati Arcuri, Morelli, Giustarini e Prati. "Con le quote siamo contati – precisa il mister – e avremo quattro juniores in panchina, ma metteremo in campo la migliore formazione tra i vecchi e i nuovi arrivati". Capitolo mercato. "Stiamo cercando una punta tra i prof, ma non è facile. C’è interesse per Kozak, ma sentite il dg Vetrini". Kozak è una punta in forza all’Arezzo. Inizio alle 14,30 allo stadio "Buitoni"; arbitro Sciolti di Lecce. I convocati: Aprili, Bruni, Cretella, Davì, Fregoli, Grasso, Macchi, Marzierli, Nardi, Passalacqua, Pimpinelli, Raffaelli, Riccobono, Rinaldini, Romairone, Russo, Savelli, Sacchini, Saio, Sclano.