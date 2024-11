Il Grifone torna a volare. Più equilibrio, più risultati

Con la quarta vittoria consecutiva e con il sesto risultato utile consecutivo il Grosseto di mister Consonni è passato dalla zona playout alla zona playoff dando continuità alla propria azione. Sicuramente una grande soddisfazione per il Grifone, che anticipa la gara allo "Zecchini" contro l’Ostia Mare a sabato (inizio alle 15.30), anche se deve essere ben chiaro che non è il momento di abbandonarsi a facili entusiasmi. Il cambiamento tattico apportato dal tecnico insieme ai nuovi arrivi hanno contribuito a creare quel giusto equilibrio in campo e quella serenità e tranquillità nello spogliatoio che sono elementi indispensabili per raggiungere i risultati. Ed è altrettanto chiaro che il Grosseto non deve pensare alla classifica che, al momento, è sicuramente negativa rispetto alle aspettative della vigilia, ma deve scendere in campo pensando, come ha ricordato anche il mister, ad una partita alla volta senza eccessivi assilli. Una novità in questo "nuovo" Grosseto è rappresentata dal fatto che, in attesa del ritorno al gol del bomber Marzierli quando avrà trovato la condizione ottimale, ad andare in gol ci sono più giocatori a conferma di un gioco di squadra che si sta dimostrando molto concreto. E nello stesso tempo questo sistema di gioco si sta rivelando molto efficace anche in fase difensiva dal momento che nelle ultime sei gare disputate il portiere Raffaelli ha dovuto raccogliere soltanto una volta il pallone in fondo alla sua porta.