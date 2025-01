Il Grifone torna in campo. E’ una prova di maturità

Finalmente oggi si gioca Grosseto-Seravezza: inizio alle 14.30 allo stadio "Zecchini". La gara – rinviata due volte per l’allerta gialla a causa del vento – completa la seconda giornata del girone di ritorno. Grosseto e Seravezza rimane il big-match della giornata con i maremmani di mister Consonni terzi ed i versiliesi di mister Brando al secondo posto alle spalle della capolista Livorno. Una gara che per i biancorossi rappresenta una prova d’appello dopo la sconfitta di Orvieto che ha interrotto la cavalcata delle otto vittorie consecutive, ma che non toglie nulla alla bontà di quanto hanno fatto vedere Cretella e compagni fino a questo momento.

Consonni, che porta in panchina tre juniores, non portà contare sugli squalificati Andrea Mobilio e Samuele Sacchini e gli infortunati Riccardo Cretella e Marcello Possenti, mentre recupera in extremis l’attaccante Luca Senigagliesi. Una partita che si preannuncia interessante dal punto di vista tattico e agonistico, ma che sarà disputata davanti ad un pubblico meno numeroso rispetto al solito per il fatto che si gioca di mercoledì. Ed anche per le due squadre la gara odierna potrebbe rappresentare uno svantaggio rispetto alle dirette avversarie proprio perché hanno un minore tempo di recupero dovendosi presentare in campo domenica. Arbitro del match è stato designato Mattia Mirri della sezione di Savona; assistenti Leo Posteraro di Verona e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto.