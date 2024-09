Il Grifone torna in campo. Assalto al Seravezza

Rispetto all’undici di domenica scorsa vittorioso con l’Orvietana oggi contro il Seravezza Pozzi, sul campo dello stadio "Buon Riposo", sarà assente, per motivi personali, il difensore Barlettani, mentre tra i convocati figura l’attaccante Marzierli: non sappiamo se il bomber partirà dalla panchina o sarà in campo dall’inizio della gara. Un match, quello odierno inizio alle 15, che si preannuncia molto impegnativo per Cretella e compagni i quali sono chiamati a una conferma dopo il successo nel match di esordio con gli umbri. Ancora assenti Sanyang, che in settimana sarà sottoposto ad un intervento in artroscopia ad un ginocchio, Cela, che tornerà in gruppo in settimana e Nunziati anche lui in fase di recupero. Arbitro Francesco Martini del Valdarno. Per la partita odierna i tifosi maremmani potranno acquistare il biglietto al botteghino dello stadio. Questa la lista dei convocati dal tecnico Roberto Malotti. Portieri: Massellucci, Pellegrini, Raffaelli. Difensori: Angeli, Bolcano, Cretella, Falasca, Frosali, Grasso, Guerrini, Macchi. Centrocampisti: Aprili, Sabelli, Sacchini. Attaccanti: Mobilio, Benucci, Boiga, Fregoli, Marzierli, Riccobono, Senigagliesi. Una curiosità: la partita Fezzanese-Livorno, in programma domenica prossima sarà disputata proprio allo stadio "Buon Riposo" di Seravezza.