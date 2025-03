Il ko del Viareggio. Attacco con le polveri bagnate. Zebre schiacciate dai Mobilieri

Mobilieri Ponsacco

1

viareggio

0

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Campinotti; Crecchi (16’ st Regoli), Colombini (35’ st Di Giulio), Mancini, Gemignani; Volpi (44’ st Fischer), Burato, Borselli; Morana (20’ st Riccomi); Pallecchi (41’ st Pini), Andreotti. All. Francesco Bozzi.

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; Bellini (6’ pt Frroku), Bertacca, Sorbo, Bertelli; Ferrarese, Bianchi (29’ st Baracchini), L. Remedi; Bibaj (45’ st T. Belluomini); Morelli, Ortolini. All. Luca Bonini.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Rete: 40’ st Riccomi (MP).

Note: ammoniti Frroku (V), Crecchi (MP), Mancini (MP) e Riccomi (MP); angoli 7-6 per il Viareggio; recupero 1’ pt e 5’ st.

PECCIOLI – Se non segni, non vinci... e poi magari va a finire che perdi. Il semplice ritornello del calcio (perfetta sintesi dell’intera stagione del Viareggio) si ripropone al “Pagni“ di Peccioli, dove le zebre capitolano nei minuti conclusivi... dopo aver cestinato svariate chance coi propri attaccanti.

Bonini, senza gli squalificati Cosimo Belluomini e Goh, ripropone lo stesso 4-3-1-2 che la domenica prima aveva battuto la Massese con l’unica obbligata variazione di Bianchi in regia (ri)traslocando Ferrarese mezzala. Dopo pochi minuti poi è costretto anche al cambio di under basso a destra per l’infortunio di Bellini. I bianconeri rischiano di andar sotto al 7’ quando Pallecchi per un soffio non infila sul malinteso Sorbo-Carpita. La reazione viareggina è nelle occasioni in serie dei suoi attaccanti Ortolini (al 7’), di Morelli (al 10’) e Bibaj (al 30’, con gran parata di Campinotti). Nel finale di primo tempo si fanno rivedere i ponsacchini con la punizione di Pallecchi respinta in angolo da Carpita. Il Viareggio invece va vicino al vantaggio con Remedi e poi allo scadere con Bertacca sul corner di Bibaj.

In avvio di ripresa Ortolini sciupa un paio di palle-gol: al 50’ dopo la respinta corta di Campinotti su Bibaj ed al 53’ inzuccando fuorimisura tutto solo sul gran cross di Ferrarese. Il Viareggio rischia al 64’ sulla volé dal limite di Burato. Poi all’82’ su punizione cross di Bibaj risale in cattedra Campinotti nel parare sia il colpo di testa di Morelli sia la respinta di Bertacca. Il Mobilieri Ponsacco fa le prove di gol-partita all’84’ con Andreotti e un minuto dopo lo trova col subentrato 2006 Riccomi che insacca la respinta corta di Carpita dopo la discesa di Borselli.