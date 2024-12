Il Lecco travolge il Caldiero 5-1 e rientra in zona playoff

Il Lecco stende il Caldiero, torna alla vittoria dopo oltre un mese e rientra in zona playoff. Importantissimo successo per il team bluceleste che, pur dovendo scendere in campo senza parecchi titolari e con alcuni giocatori fuori ruolo, è riuscito a superare il pericolante Caldiero per 5-1.

La prima occasione da gol è per gli ospiti con Mondini che, al 16’, da pochi passi manda incredibilmente a lato. Il Lecco si scuote e al 21’ va in vantaggio. Celjak dalla destra pennella al centro per Tordini, il più piccolo della compagnia, che colpisce di testa e manda la palla nell’angolino basso.

Al 44’ Galli affossa Cazzadori, per l’arbitro è rigore e Filiciotto non perdona per l’1-1. Il secondo tempo si apre con un tiro alto di Quaggio e un colpo di testa di Cazzadori che impegna Dalmasso. Caldiero più pericoloso e attivo ma è il Lecco a passare in vantaggio al 20’. Tiro di Kritta, respinta di Kuqi e palla che carambola su Sipos e finisce in rete.

Al 29’ ci vuole un gran intervento di Dalmasso per dire di no a Marras. Al 35’ Sipos riceve da Ilari e fulmina Kuqi, al 38’ Ionita di testa cala il poker e al 42’ Galeandro da due passi firma il gol del definitivo 5-1.

– CADIERO TERME 5-1 (1-1)

Marcatori: 21’ pt Tordini, 45’ pt Filiciotto su rigore; 20’ st e 35’ st Sipos, 38’ st Ionita, 42’ st Galeandro

Fulvio D’Eri