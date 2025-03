Il Lentigione fa festa sul campo dello Zenith

ZENITH PRATO 1 LENTIGIONE 2

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Nistri (80’ Moussaid), Cecchi, Saccenti (70’ Toccafondi); Kouassi (65’ Rosi); Falteri (80’ Mertiri), Cellai (75’ Longo). A disp.: Landini, Casini, Tempestini, Asproni. All. Settesoldi.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo; Cavacchioli (58’ De Marco), Nappo, Pari (92’ Maggioli), Alessandrini; Battistello (60’ Mordini), Nanni (90’ Bonetti); Pastore (68’ Babbi). A disp.: Delti, Sabba, Manco, De Marco. All. Cassani.

Arbitro: Aronne di Roma 1 (Santoriello e Mongelli).

Reti: 1’ Nanni, 15’ Pupeschi, 74’ Lombardi.

Note: ammoniti Lombardi, Cavacchioli, Perugi, Mordini; angoli 1-2; recupero 1’+ 5’.

Bella vittoria in campo esterno del Lentigione che s’impone 2 a 1 a uno Zenith Prato che in casa non ha mai trovato il passo giusto dall’inizio del campionato. Tre punti che permettono ai rivieraschi di accorciare in classifica sul Tau Altopascio e di rimanere a -4 dalla Pistoiese, mentre al vertice la vittoria del Forlì sul Ravenna pare dare una svolta in chiave promozione.

Passano solo 30 secondi e il Lentigione è in vantaggio: Nanni intercetta un passaggio tra i difensori locali, s’invola verso la porta dello Zenith e batte Brunelli con un destro chirurgico.

Lo Zenith trova il pareggio al 15’ con il difensore Pupeschi, ex Correggese: punizione di Falteri dalla sinistra e preciso colpo di testa di Pupeschi, che non lascia scampo a Gasperini. Al 23’ ci prova anche Falteri direttamente su calcio di punizione, ma stavolta Gasperini mette in angolo.

Al 34’, ancora in evidenza Falteri: intercetta un retropassaggio della retroguardia reggiana, salta Gasperini in dribbling, ma poi mette sull’esterno della rete.

Al 38’ doppia opportunità per il Lentigione con Nappo che su punizione impegna Brunelli e poi con Pari, il cui tentativo finisce fuori.

Nella ripresa parte forte il Prato, e al 10’ costruisce una bella azione sulla sinistra, con cross di Kouassi per l’accorrente Cellai e gran parata di Gasperini. Al 29’ arriva il raddoppio del Lentigione sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Nanni: a svettare più in alto di tutti è il centrale Lombardi, con palla nell’angolino basso.

"Sono contento – dice a fine gara Stefano Cassani, mister del Lentigione – forse non è stata la nostra miglior partita, ma era importante dare continuità ai risultati. Siamo partiti bene, poi dopo il loro pareggio abbiamo cercato di riprendere i nostri ritmi. Ne è uscita una partita combattuta che alla fine è stata risolta da un episodio che non è casuale. Nanni è bravo a calciare gli angoli e Lombardi è sempre bravo a farsi trovare pronto".

c.l.