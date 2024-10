Il Lentigione ferma la Pistoiese. Bella partita, mancano ’solo’ i gol

LENTIGIONE

0

PISTOIESE

0

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Lombardi, Nava, Gobbo (19’st Martini); Masetti (8’st Capiluppi), Alessandrini (43’st Bocchialini), Sabba, Nappo, Masetti, Pastore (38’st Cortesi), Grieco (23’st Manzotti); Babbi. A disp. Delti, Nanni, Manco, Battistello. All. Cassani.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Cuomo, Greselin (18’st Larhrib), Grilli (38’st Dibenedetto), Lauria (46’st Caponi), Kharmoud (23’st Balleello); Pinzauti (23’st Cardella), Sparacello (40’st Tascini). A disp. Lagonigro, Mazzei, Balleello, Diodato. All. Giacomarro.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina (Zebini e Infante.

Note: spettatori 300 circa, con rumorosa rappresentanza ospite. Ammoniti: Grieco, Gobbo, Pastore, Lombardi, Greselin e Kharmound. Angoli 8 a 2, rec. 0’+5’.

Pareggio sul rinnovato fondo del Levantini, tra il Lentigione la Pistoiese che pure provano a farsi del male, senza riuscire a prevalere. Al 1’ è bravo Gasperini ad uscire fuori area, appoggiando di petto la palla ad un compagno. Al 14’ e 16’ due tentativi di Pastore dopo gli angoli di Sabba, con palla sul fondo. Al 38’ è Grieco a rendersi pericoloso, ma il suo tiro verso Cecchini è troppo prevedibile. Al 45’ ci prova anche Sabba, ma Cecchini para a terra. La ripresa si apre al 3’ con un’occasione per Babbi che calcia di potenza dalla destra, ma Cecchini mette in angolo, come poco dopo su Pastore. Sugli sviluppi, colossale occasione con Lombardi che colpisce di testa sul palo. Nella mischia il pallone entra in rete, ma il gol è annullato per fuori gioco. All’8’ c’è il debutto stagionale di Riccardo Capiluppi, assente da un’amichevole pre-campionato. Al 15’ Sparacello calcia in porta trovando il palo sulla base della porta. Al 29’ Cardella mette fuori di testa da ottima posizione. Al 32’ sempre Cardella colpisce il palo basso su punizione dove Gasperini non sarebbe arrivato. Poi ci provano Alessandrini e Manzotti, con palla sempre a fondo campo.

"La prestazione dei ragazzi è stata ottima - dice mister Stefano Cassani - purtroppo ci manca sempre qualcosa negli ultimi 16 metri. Va detto comunque che siamo riusciti ad arginare una squadra molto forte in ogni reparto e quindi della prova complessiva sono contento".