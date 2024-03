Il Lentigione passa dopo tre minuti con Nava: i ragazzi di Vullo non incidono come vorrebbero. Il Progresso non riesce a cambiare marcia. Le speranze del pari finiscono sulla traversa Il Progresso di Matteo Vullo subisce una sconfitta di misura sul campo del Lentigione, con gol subito dopo soli tre minuti. Non riesce a ribaltare la partita nonostante i tentativi, con il Lentigione che si aggiudica i tre punti.