Il Leone ci crede. Calderini: "Partita da tripla!. Affrontiamo questo derby senza esasperazioni"

Mancano ancora Boganini e Mazzolli al Poggibonsi (nella foto il presidente Vellini). L’unico a rientrare è Vitiello, rispetto ai recenti incontri di campionato: l’attaccante ha infatti archiviato la squalifica di tre giornate. Per il resto, tutti a disposizione di mister Calderini che ha diretto ieri pomeriggio la seduta di rifinitura in previsione del turno infrasettimanale odierno. "Vogliamo vivere l’attesa per il match con tranquillità – afferma il tecnico dei giallorossi – per affrontare il derby senza esasperazioni. Che sia insomma una bella serata all’insegna dello sport. Sappiamo di avere davanti un’ottima squadra: il Siena è una bella realtà di questo girone. Si prospetta a mio parere una gara da tripla. Confidiamo anche nella spinta che può arrivare dal nostro pubblico, dai tifosi e dalla loro passione verso i colori". I sostenitori giallorossi - al lavoro da tempo per gli allestimenti scenografici della gradinata - si ritrovano oggi fin dalle 18 in largo Usilia per raggiungere lo Stefano Lotti. Fischio di avvio alle 20,30 e disposizioni emesse in materia di vendita, somministrazione e consumo di bevande, come da ordinanza sindacale conseguente al Tavolo Tecnico per la pubblica sicurezza. Dalle 17 alle 24 di oggi, all’interno dello stadio e all’esterno, in un raggio di 650 metri, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore a 5 gradi. E’ vietata la vendita per asporto di bevande di qualunque genere in bottiglie di vetro e lattine o similari ed è vietato agli esercizi di tenere in deposito, alla portata di tutti, casse contenenti recipienti in vetro o lattine. E’ vietato a chiunque di introdurre nell’area interessata e di utilizzare bottiglie di vetro e lattine o similari. I divieti sono applicati agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per gli esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai distributori automatici di alimenti e bevande, ai banchi alimentari, ai banchi commerciali, e agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche. La consumazione di bevande in lattine o in contenitori di vetro è consentita solo all’interno dei locali. Per citare le principali vie interessate dall’ordinanza, l’area comprende tutta via Borgaccio, viale Marconi, via Montegrappa, via del Commercio, via Fiume, via Pisana.

Paolo Bartalini