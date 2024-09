IL LIBRO. In cento pagine una stagione indimenticabile per Civitanova e i tifosi rossoblù

Una cavalcata di un anno in cento pagine. La pubblicazione firmata dal fotoreporter Federico De Marco e dal corrispondente sportivo (e non solo) Emanuele Pagnanini è un atto d’amore per la Civitanovese e racconta l’impresa dei rossoblù, saliti l’anno scorso in D. ‘Di nuovo Civitanovese, la stagione che ha riportato il club in una categoria nazionale’ il titolo che trasporta il lettore dentro la storia attraverso i passaggi più importanti, a partire dal 2022 con la presentazione al Cosmopolitan del nuovo corso rossoblù, quindi la festa del maggio 2023, quando la Civitanovese approda nell’Eccellenza fino al film della promozione in D. Un reportage che ripercorre tutte le tappe, fissa fatti, volti e nomi dei protagonisti in campo e fuori, e offre tante foto dove a farla da padroni sono i giocatori e la curva ultras con l’obiettivo che indugia pure sugli striscioni e gli sfottò ai ‘cugini’ della Maceratese e sui primi piani del presidente Mauro Profili, dei giocatori sotto la torcida rossoblù, dodicesimo uomo in campo. La penna di Pagnanini trasuda passione e accompagna il lettore attraverso le emozioni del torneo, la macchina fotografia di De Marco ne definisce le immagini. La pubblicazione si arricchisce dell’almanacco rossoblù 2023/2024, chicca per gli amanti di numeri e statistiche, di pagine dedicate ai tabellini delle gare fino all’elenco di chi, dentro e fuori la società, ha messo del suo per coronare l’impresa. Il libro è stato realizzato col contributo di Maria Chiara Levantesi, responsabile dell’Ufficio stampa del Comune di Civitanova, Paola Verolini, staff del sindaco Ciarapica, Pierpaolo Calavita (fotoreporter), Michele Carbonari. È stato stampato dalla Tipografia San Giuseppe. Già regalato a sponsor e abbonati, a breve la società illustrerà le ulteriori modalità di distribuzione.