Il Livorno interessato al difensore, la ma i rossoblù fanno scudo. Il Montevarchi respinge gli assalti per Martinelli

Sean Martinelli, il difensore classe 2000 che ha condiviso i gradi di capitano con Sesti, non è destinato a muoversi da Montevarchi per approdare al Livorno capolista del suo estimatore Paolo Indiani. Ai contatti dei giorni scorsi non è seguita, infatti, la fumata bianca. Come contropartita l’Aquila chiedeva il centrale difensivo Giacomo Siniega, 24 anni, ex Fiorentina, Grosseto, San Donato, Torres ed Empoli ma lo scambio non è andato in porto. Martinelli, quindi, resta e anzi dovrebbe tornare titolare già dopodomani nella trasferta con il Ghiviborgo. Sempre in tema di mercato, oggi potrebbe essere il giorno dell’arrivo in rossoblù del centravanti del Crema Christian Damiano, 28 anni, umbro di Castiglion Del Lago e con trascorsi in Sansepolcro, Trestina, Correggese e Mezzolara. Smentito, invece, dal direttore sportivo Donello Resti l’interessamento per Guidobaldi, punta centrale in forza agli abruzzesi dell’Aquila. La giornata odierna, però, è anche segnata dal ricordo. Omai 29 anni fa, il 17 gennaio 1996, moriva a Montecarlo Vasco Farolfi, icona del calcio aquilotto insieme a Lezio Losi. Se non fosse scomparso dopo un’operazione al cuore, di certo avrebbe fatto di tutto da imprenditore di successo e innamorato della sua squadra per tentare la scalata alla Serie B. Il "patron", del resto, lasciò la vita terrena quando i valdarnesi erano secondi in C 1 e senza il suo sostegno le fortune del sodalizio montevarchino vennero meno.

Giustino Bonci