Il Lornano Badesse torna a correre. San Quirico in ripresa, Montalcino ok

Nel Girone C torna alla vittoria il Lornano Badesse, che supera di misura il Pomarance: 1-0 il risultato finale, che permette alla squadra di mister Ciacci di riavvicinare la capolista Orbetello, che cade a sorpresa in casa del San Miniato, anche in questo caso per 1-0: i neroverdi riscattano la batosta della settimana scorsa, subita proprio in casa del Pomarance, e si riportano ai confini della zona play off. In classifica il Badesse supera anche il Pianella (nella foto mister Baroni), che non riesce ad andare oltre il risultato di partenza nel derby senese contro la Casolese: per i biancorossi è il terzo pareggio e il quarto risultato utile consecutivo. Decisamente meno tranquilla è la situazione del San Gimignano, che subisce la sesta sconfitta stagionale in nove partite in casa del Donoratico – 1-0 il risultato finale – e resta impantanato in piena zona retrocessione a quota 5 punti. Solo due lunghezze più avanti sembra in leggera ripresa il Gracciano, che contro lo Scarlino pareggia, con il giovane Trotta, la rete di Badji. Continua, infine, il periodo negativo del Radicondoli, alla quinta partita senza vittorie, che cede 2-1 al Monterotondo e deve ora guardarsi le spalle proprio dal Gracciano.

Nel Girone F a meritare la copertina è sicuramente il San Quirico, che sembra aver scacciato definitivamente la piccola crisi delle ultime settimane: dopo il Quarata i giallorossi archiviano anche la pratica Bibbiena in una gara condotta con grande determinazione e tornano ad agganciare in testa l’Acquaviva. Il risultato va addirittura stretto alla squadra della Val d’Orcia, che concretizza solo due delle molte occasioni create: Varone apre i giochi approfittando di uno svarione della difesa in chiusura di primo tempo, Pasquini li chiude su rigore all’87’, diventando il miglior marcatore della storia del San Quirico. Vittoria anche per il Montalcino, che nel derby senese supera 2-0 il Ponte d’Arbia con i gol di D’Aniello e De Dominicis e si allontana dalla zona retrocessione. Brutta caduta, invece, per l’Amiata, che in trasferta cede 2-0 al Valdichiana ed esce dalla zona play off. Pareggi che lasciano praticamente immutata la classifica, infine, per il Torrenieri (0-0 contro il Lucignano) e per il Piancastagnaio (1-1 contro il Tegoleto).