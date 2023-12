Il lutto. Gravissima perdita per l’ex direttore. Giorgio Perinetti

Un grave lutto ha colpito l’ex direttore sportivo della Robur, Giorgio Perinetti. E’ scomparsa mercoledì, a soli 33 anni, la figlia Emanuela che si è dovuta arrendere a una brutta malattia. Anche lei, come il padre, oggi diesse dell’Avellino, aveva fatto della passione per lo sport e per il calcio una professione: era infatti una consulente che aiutava brand, club e atleti a raggiungere obiettivi di marketing digitale, innovazione e sostenibilità. Per Giorgio Perinetti una terribile perdita, arrivata dopo quella, nel 2015, della moglie Daniela, sconfitta da un brutto male. Emanuela era ricoverata in ospedale a Milano, per l’aggravarsi delle sue condizioni. I funerali si terranno oggi nella basilica di Sant’Eustorgio a Milano in piazza Sant’Eustorgio, 1, alle 14,45. Anche la redazione de La Nazione stringe in un forte abbraccio Giorgio Perinetti e la sua famiglia in questo momento di terribile dolore.